Три будуть обов'язковими і один – на вибір. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Де знайти демонстраційні тести НМТ-2026?
Цьогоріч іспит не буде складнішим ніж у попередні роки.
Аби цьогорічні його учасники могли перевірити свій рівень знань, УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони також допоможуть учасникам тестування навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, над якими варто ретельніше попрацювати тощо.
Тут є не лише тести, а й правильні відповіді до них, що дає змогу одразу себе перевірити,
– зауважили у Центрі.
І додали: під час виконання завдань із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами, до того ж не тільки тренуючись, а й на реальному тестуванні. Їх буде розміщено у тестувальнику.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
- Мультитест складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
- Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
- Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
- Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
- Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.