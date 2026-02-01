Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Які теми будуть на НМТ з української мови?
Учасникам варто повторити такі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови:
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
Лексикологія. Фразеологія;
Будова слова. Словотвір;
Морфологія;
Синтаксис;
Стилістика;
Розвиток мовлення.
Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Все ж розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділять дещо менше уваги з огляду на комп'ютерний формат тестування.
Які завдання будуть на НМТ-2026 / УЦОЯО
Які завдання будуть на НМТ з української мови?
Тест з української мови налічуватиме 30 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (25 завдань) і на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.
Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.
Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.
Свій результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат із кожного навчального предмета буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.