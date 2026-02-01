Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які теми будуть на НМТ з української мови?

Учасникам варто повторити такі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови:

  • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

  • Лексикологія. Фразеологія;

  • Будова слова. Словотвір;

  • Морфологія;

  • Синтаксис;

  • Стилістика;

  • Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Все ж розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділять дещо менше уваги з огляду на комп'ютерний формат тестування.


Які завдання будуть на НМТ-2026 / УЦОЯО

Які завдання будуть на НМТ з української мови?

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (25 завдань) і на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Свій результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат із кожного навчального предмета буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?

  • НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.

  • Мультитест складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

  • Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.

  • Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.

  • Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.

  • Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

  • Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.

  • Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.