Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які теми будуть на НМТ з української мови?

Учасникам варто повторити такі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;

Лексикологія. Фразеологія;

Будова слова. Словотвір;

Морфологія;

Синтаксис;

Стилістика;

Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Все ж розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділять дещо менше уваги з огляду на комп'ютерний формат тестування.



Які завдання будуть на НМТ-2026 / УЦОЯО

Які завдання будуть на НМТ з української мови?

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (25 завдань) і на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань). Їх оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Свій результат учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат із кожного навчального предмета буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

