Какие темы будут на НМТ по украинскому языку?

Участникам стоит повторить такие языковые темы, предусмотрены изучением в школьном курсе украинского языка:

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;

Лексикология. Фразеология;

Строение слова. Словообразование;

Морфология;

Синтаксис;

Стилистика;

Развитие речи.

Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Все же разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.



Какие задания будут на НМТ-2026 / УЦОКО

Какие задания будут на НМТ по украинскому языку?

Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий двух формс выбором одного правильного ответа (25 заданий) и на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий). Их будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов, применяемой в ВНО.

То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.

Свой результат участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат по каждому учебному предмету будет переведен в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Как будет происходитьНМТ в 2026 году?