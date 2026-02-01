Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Какие темы будут на НМТ по украинскому языку?
Участникам стоит повторить такие языковые темы, предусмотрены изучением в школьном курсе украинского языка:
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;
Лексикология. Фразеология;
Строение слова. Словообразование;
Морфология;
Синтаксис;
Стилистика;
Развитие речи.
Каждый раздел программы по украинскому языку будет представлен пропорционально. Все же разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования.
Какие задания будут на НМТ-2026 / УЦОКО
Какие задания будут на НМТ по украинскому языку?
Тест по украинскому языку будет насчитывать 30 заданий двух формс выбором одного правильного ответа (25 заданий) и на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий). Их будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов, применяемой в ВНО.
То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.
Итак, за выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.
Свой результат участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат по каждому учебному предмету будет переведен в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Как будет происходитьНМТ в 2026 году?
- НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.