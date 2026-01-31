Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Что известно о тестах НМТ-2026?
Тесты по украинскому языку, украинской литературы, истории Украины, биологии и географии будут содержать по 30 заданий, по химии – 24, по математике и физике – 22, а по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – 32.
Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам. Каждый тест по учебному предмету будет содержать наборы заданий разных форм:
с выбором одного ответа (все предметы);
с выбором трех ответов (история Украины, география, биология);
на установление соответствия ("логические пары") (украинский язык, история Украины, украинская литература, биология, математика, физика, химия);
на установление соответствия (иностранный язык);
на заполнение пропусков в тексте (иностранный язык);
на установление последовательности (история Украины);
с коротким письменным ответом (математика, география, физика, химия).
Характеристики тестов НМТ-2026
Оценивание предоставленных участником / участницей ответов на задания по каждому предмету НМТ будут осуществлять в соответствии с схемами начисления баллов, подобных используемым в ВНО.
Поскольку ни в одном предметном тесте не будет заданий открытой формы с развернутым ответом, каждый участник / каждая участница узнает о количестве набранных тестовых баллов сразу после завершения работы над НМТ,
– отмечают в УЦОКО.
И добавляют: количество тестовых баллов, полученных при выполнении заданий по каждому предмету НМТ, переведут в шкалу 100 – 200 баллов.
Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100 – 200 Министерство образования и науки Украины утвердит вскоре.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
- Мультитест будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
- Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
- Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
- Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
- Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.