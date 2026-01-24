Нужно будет пройти оценивание знаний по четырем предметам. Об этом информирует Osvita.ua.

Кто должен сдавать НМТ в этом году?

Для конкурсного отбора на бакалавриат будут засчитывать баллы НМТ по украинскому языку (первый обязательный предмет), математике (второй обязательный предмет), истории Украины (третий обязательный предмет) и одному предмету на выбор (украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык).

Предварительно, результаты НМТ будут необходимы для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) на все специальности.

Для поступления на художественные и спортивные специальности в 2026 году абитуриенты должны также дополнительно пройти творческий конкурс.

Важно! Поступающему вместо результатов национального мультипредметного теста 2026 года могут засчитать результаты НМТ за 2023, 2024 или 2025 годы.

Нынешние выпускники школ 2026 года, которые не планируют поступать в вузы, не должны сдавать НМТ. Этот экзамен только для тех, кто планирует получать высшее образование.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?