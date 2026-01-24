Потрібно буде пройти оцінювання знань з чотирьох предметів. Про це інформує Osvita.ua.

Хто має складати НМТ цьогоріч?

Для конкурсного відбору на бакалаврат зараховуватимуть бали НМТ з української мови (перший обов'язковий предмет), математики (другий обов'язковий предмет), історія України (третій обов'язковий предмет) та одного предмету на вибір (українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).

Попередньо, результати НМТ будуть необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на всі спеціальності.

Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності у 2026 році абітурієнти мають також додатково пройти творчий конкурс.

Важливо! Вступнику замість результатів національного мультипредметного тесту 2026 року можуть зарахувати результати НМТ за 2023, 2024 або 2025 роки.

Цьогорічні випускники шкіл 2026 року, які не планують вступати до вишів, не повинні складати НМТ. Цей іспит лише для тих, хто планує здобувати вищу освіту.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?