Відповідну норму містить наказ МОН України, який регламентує проведення НМТ у 2026 році. Цей наказ відомство недавно зареєструвало в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.

Чи можна складати тестування мовами нацменшин?

Так, завдання мультитесту планують перекладати мовами чотирьох національних меншин, окрім російської.

Переклади будуть доступні угорською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.

Перекладуть тести з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики.

Матимуть право складати так тестування ті вступники, які здобували повну загальну середню освіту мовами національних меншин.

Для цього під час реєстрації на НМТ вони мають право вибрати ту мову, якою відбувалось викладання в їхній школі.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?