Відповідну норму містить наказ МОН України, який регламентує проведення НМТ у 2026 році. Цей наказ відомство недавно зареєструвало в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.
Чи можна складати тестування мовами нацменшин?
Так, завдання мультитесту планують перекладати мовами чотирьох національних меншин, окрім російської.
Переклади будуть доступні угорською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.
Перекладуть тести з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики.
Матимуть право складати так тестування ті вступники, які здобували повну загальну середню освіту мовами національних меншин.
Для цього під час реєстрації на НМТ вони мають право вибрати ту мову, якою відбувалось викладання в їхній школі.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.