Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Що відомо про тести НМТ-2026?
Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії – 24, із математики й фізики – 22, а з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) – 32.
Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Кожен тест із навчального предмета міститиме набори завдань різних форм:
з вибором однієї відповіді (усі предмети);
з вибором трьох відповідей (історія України, географія, біологія);
на встановлення відповідності ("логічні пари") (українська мова, історія України, українська література, біологія, математика, фізика, хімія);
на встановлення відповідності (іноземна мова);
на заповнення пропусків у тексті (іноземна мова);
на встановлення послідовності (історія України);
з короткою письмовою відповіддю (математика, географія, фізика, хімія).
Характеристики тестів НМТ-2026
Оцінювання наданих учасником / учасницею відповідей на завдання з кожного предмета НМТ здійснюватимуть відповідно до схем нарахування балів, подібних до використовуваних у ЗНО.
Оскільки в жодному предметному тесті не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, кожний учасник / кожна учасниця дізнається про кількість набраних тестових балів одразу після завершення роботи над НМТ,
– зазначають в УЦОЯО.
І додають: кількість тестових балів, отриманих під час виконання завдань із кожного предмета НМТ, переведуть до шкали 100 – 200 балів.
Таблиці переведення тестових балів до шкали 100 – 200 Міністерство освіти і науки України затвердить невдовзі.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.