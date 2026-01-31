Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Що відомо про тести НМТ-2026?

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії – 24, із математики й фізики – 22, а з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) – 32.

Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Кожен тест із навчального предмета міститиме набори завдань різних форм:

з вибором однієї відповіді (усі предмети);

з вибором трьох відповідей (історія України, географія, біологія);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (українська мова, історія України, українська література, біологія, математика, фізика, хімія);

на встановлення відповідності (іноземна мова);

на заповнення пропусків у тексті (іноземна мова);

на встановлення послідовності (історія України);

з короткою письмовою відповіддю (математика, географія, фізика, хімія).

Характеристики тестів НМТ-2026

Оцінювання наданих учасником / учасницею відповідей на завдання з кожного предмета НМТ здійснюватимуть відповідно до схем нарахування балів, подібних до використовуваних у ЗНО.

Оскільки в жодному предметному тесті не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, кожний учасник / кожна учасниця дізнається про кількість набраних тестових балів одразу після завершення роботи над НМТ,

– зазначають в УЦОЯО.

І додають: кількість тестових балів, отриманих під час виконання завдань із кожного предмета НМТ, переведуть до шкали 100 – 200 балів.

Таблиці переведення тестових балів до шкали 100 – 200 Міністерство освіти і науки України затвердить невдовзі.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?