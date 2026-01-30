Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Іспит не буде складнішим ніж у попередні роки.

Що відомо про НМТ у 2026 році?

УЦОЯО при цьому оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони мають допомогти майбутнім учасникам тестування навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, над якими варто ретельніше попрацювати тощо.

Тут є не лише тести, а й правильні відповіді до них, що дає змогу одразу себе перевірити. Зауважимо, що під час виконання завдань із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами, до того ж не тільки тренуючись, а й на реальному тестуванні. Їх буде розміщено у тестувальнику,

– нагадують у Центрі.

Натомість відтворити атмосферу НМТ, ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм допоможе платформа "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО).

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?