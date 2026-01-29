Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Там зауважили, що Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань.

Які вступні випробування мають пройти абітурієнти?

Основна сесія НМТ відбуватиметься з 20 травня до 25 червня, додаткова – протягом 17 – 24 липня.

НМТ складатиметься із двох блоків: основного – три обов'язкові предмети – і додаткового – одного предмета на вибір.

Обов'язкові навчальні предмети – українська мова, математика та історія України; на вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва,

– повідомили у Центрі.

Які іспити мають скласти майбутні магістранти та аспіранти?

Охочі вступити до магістратури вже традиційно складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та проходитимуть ЄФВВ у межах основної сесії з 26 червня до 14 липня й додаткової з 3 до 21 серпня.

Цьогоріч розширили перелік предметних тестів ЄФВВ: до вже наявних у попередні роки десяти (з економіки та міжнародної економіки, інформаційних технологій, історії мистецтва, мовознавства, обліку та фінансів, педагогіки та психології, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, психології та соціології, управління та адміністрування) додадуть предметний тест з біоетики.

Майбутні аспіранти складатимуть ЄВІ та проходитимуть єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) протягом 14 – 29 липня у межах основної сесії та 24 – 28 серпня у межах додаткової,

– повідомили в УЦОЯО.

Календар організації та проведення тестувань, який визначає терміни реєстрації, оприлюднять одразу після затвердження.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Недавно МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: