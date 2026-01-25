Це вступне випробування для вступу на фахового молодшого бакалавра передбачає перевірку й оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника, необхідних для здобуття такої освіти. Про це інформує Osvita.ua.

Як оцінюють результати творчого конкурсу?

Результат творчого конкурсу оцінюють за шкалою, визначеною правилами прийому відповідного коледжу.

Творчі конкурси у 2026 році проводитимуть протягом одного туру, тобто у межах одного дня.

За результатами творчого конкурсу абітурієнт отримає позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або почує рішення про негативну оцінку ("незадовільно").

Відомості про бали, отримані в результаті творчого конкурсу, мають бути внесені в ЄДЕБО.

На які спеціальності треба проходити творчий конкурс?

Вступне випробування у формі творчого конкурсу проходять вступники з базовою загальною середньою освітою та з повною загальною (профільною) середньою освітою при вступі на такі спеціальності:



На які спеціальності треба проходити творчий конкурс / скриншот

