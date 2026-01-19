Про це інформує 24 Канал із посиланням на Osvita.ua. Документ містить інформацію для вступників та приймальних комісій про особливості вступу, строки та етапи проведення вступної кампанії в коледжі.

Дивіться також Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році

Як відбуватиметься вступ до коледжів?

Вступити до коледжів можуть випускники 9-х, 11-х класів, а також абітурієнти, які вже мають інші рівні освіти.

Вступ до коледжів відбуватиметься на основі результатів співбесіди з одного чи двох предметів або творчого конкурсу – для визначених спеціальностей, а також розгляду мотиваційного листа.

Вступники також можуть замість співбесіди використати результати НМТ 2023 – 2026 років.

Вступ відбуватиметься за допомогою електронного кабінету. Його має створити кожний абітурієнт з 25 червня до 20 жовтня.

Загалом вступники зможуть подати до 15 заяв, з них до 5 – на бюджет.

Цьогоріч збережуть всі пільги для вступників, які зможуть скористатись спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на бюджетні місця.

Громадське обговорення документа триватиме до 2 лютого. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua.

Дивіться також Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів у 2026 році

Чи оприлюднили Порядок прийому на навчання до вишів?

Недавно МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: