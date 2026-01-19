Про це інформує 24 Канал із посиланням на Osvita.ua. Документ містить інформацію для вступників та приймальних комісій про особливості вступу, строки та етапи проведення вступної кампанії в коледжі.
Як відбуватиметься вступ до коледжів?
Вступити до коледжів можуть випускники 9-х, 11-х класів, а також абітурієнти, які вже мають інші рівні освіти.
Вступ до коледжів відбуватиметься на основі результатів співбесіди з одного чи двох предметів або творчого конкурсу – для визначених спеціальностей, а також розгляду мотиваційного листа.
Вступники також можуть замість співбесіди використати результати НМТ 2023 – 2026 років.
Вступ відбуватиметься за допомогою електронного кабінету. Його має створити кожний абітурієнт з 25 червня до 20 жовтня.
Загалом вступники зможуть подати до 15 заяв, з них до 5 – на бюджет.
Цьогоріч збережуть всі пільги для вступників, які зможуть скористатись спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на бюджетні місця.
Громадське обговорення документа триватиме до 2 лютого. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua.
Чи оприлюднили Порядок прийому на навчання до вишів?
Недавно МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників:
- збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
- зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
- підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
- виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
- запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі;
- абітурієнти, які за кордоном, зможуть вступати у виші за аналогами НМТ.