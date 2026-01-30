Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров в ефірі телемарафону.

Коли буде зимова вступна кампанія?

Посадовець розповів, що експериментальна програма "Зимового вступу" перебуває на етапі приймання документів і організації освітнього процесу.

Ми розраховуємо, що наступного тижня багато закладів вищої освіти, які оголосили про участь у програмі, розпочнуть навчання. Деякі з них у зв'язку з холодами розпочнуть навчання на тиждень чи два пізніше. Це нормальна ситуація,

– заявив Шаров.

Також він повідомив, що станом на сьогодні вже понад 80 вишів долучились до програми "Зимового вступу". Зараз збирають документи від майбутніх вступників.

Зауважимо, що Міністерство освіти і науки України звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендує обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Міністерство освіти і науки України.

Що відомо про зимову вступну кампанію?