Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров в эфире телемарафона.

Смотрите также В программе зимнего поступления – уже более 80 вузов

Когда будет зимняя вступительная кампания?

Чиновник рассказал, что экспериментальная программа "Зимнего поступления" находится на этапе приема документов и организации образовательного процесса.

Мы рассчитываем, что на следующей неделе многие высшие учебные заведения, которые объявили об участии в программе, начнут обучение. Некоторые из них в связи с холодами начнут обучение на неделю или две позже. Это нормальная ситуация,

– заявил Шаров.

Также он сообщил, что на сегодня уже более 80 вузов присоединились к программе "Зимнего поступления". Сейчас собирают документы от будущих абитуриентов.

Заметим, что Министерство образования и науки Украины обратилось к регионам из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий. Ведомство рекомендует областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Как и когда будут проходить вступительные экзамены на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру

Что известно о зимней вступительной кампании?