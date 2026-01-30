Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров в эфире телемарафона.
Когда будет зимняя вступительная кампания?
Чиновник рассказал, что экспериментальная программа "Зимнего поступления" находится на этапе приема документов и организации образовательного процесса.
Мы рассчитываем, что на следующей неделе многие высшие учебные заведения, которые объявили об участии в программе, начнут обучение. Некоторые из них в связи с холодами начнут обучение на неделю или две позже. Это нормальная ситуация,
– заявил Шаров.
Также он сообщил, что на сегодня уже более 80 вузов присоединились к программе "Зимнего поступления". Сейчас собирают документы от будущих абитуриентов.
Заметим, что Министерство образования и науки Украины обратилось к регионам из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий. Ведомство рекомендует областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Министерство образования и науки Украины.
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".