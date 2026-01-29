Таких ЗВО уже более 80. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в фейсбуке.

Сколько вузов присоединилось к программе?

Так, при поступлении в эти вузы абитуриенты могут получить дополнительные баллы после успешного завершения "нулевого курса" в рамках программы "зимнего поступления".

При поступлении на более 40 специальностей с государственной поддержкой поступающие могут получить +15 баллов к конкурсному баллу НМТ. Программа "зимнего поступления" постепенно расширяется и дает абитуриентам возможность лучше подготовиться к НМТ, определиться с выбором университета и получить дополнительные преимущества во время вступительной кампании,

– написал министр.

И уточнил, что дополнительные 15 баллов получают поступающие, которые:

успешно завершили "нулевой курс" в рамках "зимнего поступления";

подают заявление в тот же университет, в котором проходили курс;

выбирают специальность, для которой предусмотрели государственную поддержку.

Здесь говорится о шести отраслях знаний: образование; естественные науки, математика и статистика; инженерия, производство и строительство; сельское, лесное и рыбное хозяйство и ветеринарная медицина; транспорт и услуги; безопасность и оборона.

Все детали и условия поступления обнародовали на официальных сайтах университетов в соответствующих разделах.

Что известно о зимней вступительной кампании?