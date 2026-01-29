Таких ЗВО уже более 80. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в фейсбуке.
Сколько вузов присоединилось к программе?
Так, при поступлении в эти вузы абитуриенты могут получить дополнительные баллы после успешного завершения "нулевого курса" в рамках программы "зимнего поступления".
При поступлении на более 40 специальностей с государственной поддержкой поступающие могут получить +15 баллов к конкурсному баллу НМТ. Программа "зимнего поступления" постепенно расширяется и дает абитуриентам возможность лучше подготовиться к НМТ, определиться с выбором университета и получить дополнительные преимущества во время вступительной кампании,
– написал министр.
И уточнил, что дополнительные 15 баллов получают поступающие, которые:
успешно завершили "нулевой курс" в рамках "зимнего поступления";
подают заявление в тот же университет, в котором проходили курс;
выбирают специальность, для которой предусмотрели государственную поддержку.
Здесь говорится о шести отраслях знаний: образование; естественные науки, математика и статистика; инженерия, производство и строительство; сельское, лесное и рыбное хозяйство и ветеринарная медицина; транспорт и услуги; безопасность и оборона.
Все детали и условия поступления обнародовали на официальных сайтах университетов в соответствующих разделах.
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".