Такие данные содержит Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН. Документ находится на общественном обсуждении.

Какие баллы надо набрать для поступления?

Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов МОН установило весовые коэффициенты.

Для специальностей C1 "Экономика и международные экономические отношения", C3 "Международные отношения", D4 "Публичное управление и администрирование", D8 "Право", D9 "Международное право", I1 "Стоматология", I2 "Медицина", I3 "Педиатрия", I4 "Медицинская психология", I8 "Фармация" конкурсный балл для поступления и на контракт, и на бюджет не может быть меньше 150 баллов.

Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов.

Какие еще изменения предложило МОН в Порядке?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: