Об этом Роман Гладышевский рассказал в интервью "Главкому". Он отметил, что поступление в аспирантуру в ЛНУ предусматривает достаточно высокие требования – и на этапе отбора, и в процессе обучения.
Используют ли аспирантуру ЛНУ для избежания мобилизации?
Ректор львовского вуза говорит: если сравнивать с 2021 годом, то атипичного роста нет.
Разница в количестве поступающих между 2021 и 2025 годами – ориентировочно 30 женщин и мужчин. В целом же сейчас в Университете учится 970 аспирантов,
– уточнил он.
И добавил, что за последние пять лет количество зачисленных абитуриентов-мужчин старше 25 лет колеблется в пределах 16 – 33 человек (бакалавриат) и до 124 человек (магистратура).
В 2025 году в Университет зачислили 5570 бакалавров, из которых – 16 мужчин старше 25 лет (из них три – иностранцы). Это наименьшее количество с 2021 года – тогда их было 28 человек. Относительно магистратуры, то в 2025 году зачисленных мужчин старше 25 лет – 27 (из них шестеро – иностранцы),
– уточнил Гладышевский.
Он при этом добавил, что следует учитывать то, что переосмысление роли образования и часто поиск профессионального пути продолжается на протяжении всей жизни.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Какие специальности являются самыми популярными в ЛНУ?
- Роман Гладышевский также рассказал, какие специальности в прошлом году чаще всего выбирали поступающие на бакалавриат в ЛНУ.
- По его словам, это были такие специальности как "Филология", "Экономика и международные экономические отношения", "Менеджмент", "Право" и "Психология".
- Ректор ЛНУ отметил, что уровень конкуренции был довольно высоким на всех этих специальностях.
- При этом вуз поощряет абитуриентов обращать внимание и на другие направления: современный мир нуждается в разнопрофильных специалистах.