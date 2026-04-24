Про це Роман Гладишевський розповів в інтерв'ю "Главкому". Він зауважив, що вступ до аспірантури в ЛНУ передбачає достатньо високі вимоги – і на етапі відбору, і в процесі навчання.

Чи використовують аспірантуру ЛНУ для уникнення мобілізації?

Ректор львівського вишу каже: якщо порівнювати з 2021 роком, то атипового зростання немає.

Різниця у кількості вступників між 2021 і 2025 роками – орієнтовно 30 жінок і чоловіків. Загалом же зараз в Університеті навчається 970 аспірантів,

– уточнив він.

І додав, що за останні п'ять років кількість зарахованих вступників-чоловіків віком понад 25 років коливається у межах 16 – 33 осіб (бакалаврат) та до 124 осіб (магістратура).

У 2025 році в Університет зарахували 5570 бакалаврів, з яких – 16 чоловіків віком понад 25 років (з них три – іноземці). Це найменша кількість з 2021 року – тоді їх було 28 осіб. Стосовно магістратури, то в 2025 році зарахованих чоловіків віком понад 25 років – 27 (з них шестеро – іноземці),

– уточнив Гладишевський.

Він при цьому додав, що варто зважати на те, що переосмислення ролі освіти і часто пошук професійного шляху триває упродовж усього життя.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

