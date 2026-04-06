Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Як змінилася кількість вступників?

Денис Курбатов пояснив, що в певні роки, особливо на початку повномасштабної війни, чоловіки в Україні справді почали використовувати навчання в аспірантурі як один із способів ухилення від мобілізації.

Однак зараз ситуація змінилася: Міністерство освіти запровадило додаткові іспити та перевірки, і ця хвиля суттєво зменшилася.

Ми майже повернулися до довоєнного рівня. Гарантувати, що 100% людей у науці не працевлаштовані з метою ухилення, я не можу, але якщо такі випадки і трапляються, то це дуже невеликий відсоток,

– зазначив Курбатов.

В інтерв'ю заступник міністра також додав, що стабілізувати ситуацію зі скороченням кількості науковців у країні вдалося завдяки 100% бронюванню для осіб, які мають науковий ступінь і працюють у науці чи вищій школі.

Довідка. У 2024 році, після різкого зростання кількості вступників до аспірантури, особливо серед чоловіків призовного віку, Міністерство освіти і науки переглянуло правила прийому. Відтоді вступ на денну форму аспірантури за контрактом, яка раніше надавала відстрочку від мобілізації, став неможливим.

