Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Як змінилася кількість вступників?
Денис Курбатов пояснив, що в певні роки, особливо на початку повномасштабної війни, чоловіки в Україні справді почали використовувати навчання в аспірантурі як один із способів ухилення від мобілізації.
Однак зараз ситуація змінилася: Міністерство освіти запровадило додаткові іспити та перевірки, і ця хвиля суттєво зменшилася.
Ми майже повернулися до довоєнного рівня. Гарантувати, що 100% людей у науці не працевлаштовані з метою ухилення, я не можу, але якщо такі випадки і трапляються, то це дуже невеликий відсоток,
– зазначив Курбатов.
В інтерв'ю заступник міністра також додав, що стабілізувати ситуацію зі скороченням кількості науковців у країні вдалося завдяки 100% бронюванню для осіб, які мають науковий ступінь і працюють у науці чи вищій школі.
Довідка. У 2024 році, після різкого зростання кількості вступників до аспірантури, особливо серед чоловіків призовного віку, Міністерство освіти і науки переглянуло правила прийому. Відтоді вступ на денну форму аспірантури за контрактом, яка раніше надавала відстрочку від мобілізації, став неможливим.
Ціна на навчання знову зросте: що відомо?
Заступник міністра освіти Микола Трофименко розповів, що в 2025 році вартість контрактного навчання в українських університетах зросла майже на третину. За його словами, ця тенденція збережеться і в наступному навчальному році.
Підвищення цін пов’язане з потребою вишів наповнювати спеціальні фонди, зокрема на тлі збільшення зарплат працівникам: із початку 2026 року їх підняли на 30%, а з березня заплановане ще одне підвищення на 20%.
Під час брифінгу Трофименко зазначив, що університети мають встановлювати економічно обґрунтовану вартість навчання, без штучного заниження.