Тепер Міністерство освіти і науки розширило перелік напрямів атестації для майбутніх учасників конкурсу в проєктну аспірантуру. Про це інформують у відомстві.
Як розширили перелік?
Крім природничо-математичного напряму, буде також інженерно-технологічний, біомедичний та агроветеринарний.
Подавати матеріали для участі науковці зможуть у системі URIS у модулі проєктної аспірантури 2026 року.
У модулі доступні нормативні та інформаційні матеріали конкурсу, алгоритм подання документів та функціонал для створення електронних кабінетів керівника PhD-проєкту і здобувача та внесення інформації до заявки.
Участь у проєкті зможуть узяти виші та наукові установи, які за результатами державної атестації віднесені до групи А або Б.
Подати матеріали треба до 1 травня.
Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.
Що відомо про проєктну аспірантуру?
- Новий формат передбачає підготовку докторів філософії навколо реального дослідження.
- На це нададуть кошти, команду, буде план виконання та очікувані результати.
- Виші й наукові установи зможуть залучити молодих дослідників до роботи над пріоритетними науковими завданнями.
- Початок виконання і фінансування відібраних PhD-проєктів стартує 1 липня 2026 року.
- Аспірант отримуватиме до 25 тисяч гривень на місяць, а керівник проєкту – до 4,4 тисячі гривень місяць (з урахуванням надбавок).