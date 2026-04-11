Тепер Міністерство освіти і науки розширило перелік напрямів атестації для майбутніх учасників конкурсу в проєктну аспірантуру. Про це інформують у відомстві.

Як розширили перелік?

Крім природничо-математичного напряму, буде також інженерно-технологічний, біомедичний та агроветеринарний.

Подавати матеріали для участі науковці зможуть у системі URIS у модулі проєктної аспірантури 2026 року.

У модулі доступні нормативні та інформаційні матеріали конкурсу, алгоритм подання документів та функціонал для створення електронних кабінетів керівника PhD-проєкту і здобувача та внесення інформації до заявки.

Участь у проєкті зможуть узяти виші та наукові установи, які за результатами державної атестації віднесені до групи А або Б.

Подати матеріали треба до 1 травня.

Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.

Що відомо про проєктну аспірантуру?