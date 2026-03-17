Міністерство освіти і науки України вже розпочало добір PhD-дослідницьких проєктів. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Як відбиратимуть проєкти?
Новий формат передбачає підготовку докторів філософії навколо реального дослідження. На це нададуть кошти, команду, буде план виконання та очікувані результати. Виші й наукові установи зможуть залучити молодих дослідників до роботи над пріоритетними науковими завданнями.
Здобувач від початку працює над чітко сформульованим дослідницьким проєктом із визначеними цілями, ресурсами й очікуваними результатами,
– зазначив очільник відомства Оксен Лісовий.
І додав, що цей формат не скасовує традиційну аспірантуру, а триватиме паралельно.
Які етапи проєкту?
Перший етап триватиме протягом 16 березня – 1 травня 2026 року. Передбачатиме підготовку та подання заявок через Національну електронну науково-інформаційну систему (URIS). Другий етап – упродовж 2 травня – 8 червня 2026 року. Передбачає опрацювання та наукову експертизу поданих матеріалів. Результати експертизи розглянуть до 17 червня 2026 року.
Початок виконання і фінансування відібраних PhD-проєктів стартує 1 липня 2026 року.
Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.
Хто може брати участь у проєкті?
Учасниками експериментального проєкту можуть бути виші та наукові установи, які за результатами державної атестації наукової діяльності належать до групи А або Б за природничо-математичним напрямом, та мають ліцензію на підготовку докторів філософії.
Заявку на участь у конкурсі формують разом два учасники: потенційний аспірант та керівник PhD-проєкту.
Конкурс охоплює пріоритетні напрями, які відповідають напрямам Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року та мають практичний потенціал. Перевага – проєктам, спрямованим на пріоритетні потреби безпеки та економіки України.
Які вимоги до PhD-проєкту?
PhD-проєкт треба подати через систему URIS. Його оцінюють за такими критеріями:
наукове обґрунтування дослідження;
новизна результатів;
практична значущість і суспільна корисність;
перспективи комерціалізації результатів;
вплив на безпеку та економічний розвиток України.
Максимальна вартість PhD-проєкту – до 900 тисяч гривень на 12 місяців. У 2026 році (6 місяців) – до 450 тисяч гривень.
Аспірант отримуватиме до 25 тисяч гривень на місяць, а керівник проєкту – до 4,4 тисячі гривень місяць (з урахуванням надбавок).
Уперше під час підготовки PhD окремо фінансуються статті, матеріали / реактиви / відрядження — до 310 тисяч гривень / рік.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
2025 року МОН України дещо змінило правила вступу в аспірантуру.
На масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
Зараз виші готують аспірантів виключно за державним замовленням.
У МОН розповідали, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.