МОН України при цьому створило умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів". Про це під час брифінгу повідомив гендиректор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, зазначає 24 Канал.

Що відомо про вступну кампанію 2025 року?

Посадовець каже, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.

Шаров зазначив, що з 2022 року у нашій державі фіксували значне збільшення кількості охочих здобувати освіту в аспірантурі. Рекордні показники зафіксували у 2022 та 2023 роках. Тоді в аспірантуру вступали, зокрема, чоловіки, яким було понад 25 років. Але посадовці вжили відповідних заходів.

Систему поступово стабілізували. З 2024 року на аспірантуру денної форми можна вступити лише за бюджетні кошти – це конкурс за бюджетні місця, кількість яких обмежена,

– уточнив Шаров.

І додав, що обсяг бюджетних місць торік суттєво збільшили, щоб дати можливість закладам освіти зарахувати всіх представників талановитої молоді, які справді прагнуть займатися наукою.

Які зміни у правилах вступної кампанії відбулися?

Посадовець також нагадав, що віднедавна в Україні для вступу в аспірантуру запровадили два зовнішні іспити – єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з частини іноземної мови та тесту загальних навчальних компетентностей, а також єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.

Завдяки цим іспитам ми намагаємося залишити тих, хто серйозно цікавиться наукою,

– акцентував він.

Цьогоріч у вишах пропонують близько шести тисяч місць для навчання на аспірантурі. За даними МОН, успішно іспити склали менше ніж десять тисяч українців.