Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко на NV, зазначає 24 Канал.

Скільки жінок вступило в аспірантуру?

Посадовець заявив, що цьогорічна вступна кампанія продемонструвала появу нової тенденції у післядипломній освіті: більше жінок обирають аспірантуру.

Зокрема, у 2025 році жінок серед вступників в аспірантуру було удвічі більше ніж торік.

Цікаво! Цьогоріч на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.

Натомість чоловіки віком понад 25 років становили лише третину від усіх вступників.

Це ще один доказ того, що модель "освіта як відстрочка" більше не працює: освітні траєкторії очищуються від неринкових стимулів і повертаються до справжніх цілей – підвищення кваліфікації й наукової кар'єри,

– заявив заступник Лісового.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?

Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.

У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.

Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.

У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".

І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.

