Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Чи зможе навчатися в аспірантурі чоловік 35 – 40 років?

Посадовець при цьому пояснив: чоловік, якому 35 – 40 років, абсолютно спокійно може вступати в аспірантуру.

Такі випадки у нас насправді поширені. Він має скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит для вступу на магістерські програми, складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови – ред.), робиться пропозиція, виконуються всі умови для вступу – будь ласка. Він може вступити на денну бюджетну форму навчання і писати дисертацію,

– каже посадовець.

І додає, що МОН бореться не з усіма, а з тими, хто маніпулює і недоброчесно використовує навчання в аспірантурі.

Цифри показують, що ми рухаємося в правильному напрямку. Якщо людина дійсно вчиться, пише дисертацію, публікується і виконує всі передбачені програмою вимоги, це абсолютно нормально. За невиконання плану відраховують всіх, а не суто чоловіків призовного віку,

– зізнався заступник міністра.

І уточнив, що відраховують тих, хто не дотримується графіка навчального процесу і не виконує дослідницьку складову.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?