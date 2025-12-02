У Державному підприємстві "Інфоресурс" підбили підсумки вступної кампанії 2025 року до аспірантури, зазначає 24 Канал. 2025 року абітурієнти вперше подавали заяви онлайн.

Які виші стали найпопулярнішими серед вступників в аспірантуру 2025 року?

Зарахували на навчання в аспірантуру у 2025 році в Україні 5 942 особи.

10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв абітурієнтами такі:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 810;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 802;

Національний університет "Львівська політехніка" – 686;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 393;

Харківський національний університет імені Каразіна – 352;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 330;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 315;

ДНП Державний університет "Київський авіаційний інститут" – 226;

Харківський національний університет радіоелектроніки – 212;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 208.





Які виші найпопулярніші серед вступників в аспірантуру 2025 / ДП "Інфоресурс"

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?