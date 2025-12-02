В Государственном предприятии "Инфоресурс" подвели итоги вступительной кампании 2025 года в аспирантуру, отмечает 24 Канал. в 2025 году абитуриенты впервые подавали заявления онлайн.
Какие вузы стали самыми популярными среди поступающих в аспирантуру 2025 года?
Зачислили на обучение в аспирантуру в 2025 году в Украине 5 942 человека.
10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений абитуриентами следующие:
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 810;
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 802;
Национальный университет "Львовская политехника" – 686;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 393;
Харьковский национальный университет имени Каразина – 352;
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 330;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 315;
ГНП Государственный университет "Киевский авиационный институт" – 226;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 212;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 208.
Какие вузы самые популярные среди поступающих в аспирантуру 2025
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.