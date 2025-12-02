В Государственном предприятии "Инфоресурс" подвели итоги вступительной кампании 2025 года в аспирантуру, отмечает 24 Канал. в 2025 году абитуриенты впервые подавали заявления онлайн.

Какие вузы стали самыми популярными среди поступающих в аспирантуру 2025 года?

Зачислили на обучение в аспирантуру в 2025 году в Украине 5 942 человека.

10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений абитуриентами следующие:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 810;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 802;

Национальный университет "Львовская политехника" – 686;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 393;

Харьковский национальный университет имени Каразина – 352;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 330;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 315;

ГНП Государственный университет "Киевский авиационный институт" – 226;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 212;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 208.





Какие вузы самые популярные среди поступающих в аспирантуру 2025 / ГП "Инфоресурс"

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?