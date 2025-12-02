В Государственном предприятии "Инфоресурс" рассказали об итогах вступительной кампании 2025 года на этот уровень высшего образования, отмечает 24 Канал.

На какие специальности больше всего заявлений подали поступающие в аспирантуру?

Всего в этом году поступающие в аспирантуру подали 12 833 заявления. Зачислили на обучение 5 942 человека.

В "Инфоресурсе" также назвали 10 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений в аспирантуру:

компьютерные науки – 1 211;

право – 843;

экономика и международные экономические отношения – 775;

менеджмент – 604;

инженерия программного обеспечения – 508;

образовательные науки – 423;

медицина – 378;

психология – 353;

публичное управление и администрирование – 309;

история и археология – 283.



На какие специальности больше всего заявлений подали поступающие в аспирантуру / ГП "Инфоресурс"

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?