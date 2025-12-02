В Государственном предприятии "Инфоресурс" рассказали об итогах вступительной кампании 2025 года на этот уровень высшего образования, отмечает 24 Канал.
На какие специальности больше всего заявлений подали поступающие в аспирантуру?
Всего в этом году поступающие в аспирантуру подали 12 833 заявления. Зачислили на обучение 5 942 человека.
В "Инфоресурсе" также назвали 10 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений в аспирантуру:
компьютерные науки – 1 211;
право – 843;
экономика и международные экономические отношения – 775;
менеджмент – 604;
инженерия программного обеспечения – 508;
образовательные науки – 423;
медицина – 378;
психология – 353;
публичное управление и администрирование – 309;
история и археология – 283.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.