Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии 24 Каналу рассказал, какие основные изменения произошли и чего еще ожидать нынешним абитуриентам. При этом уточнил, наблюдает ли МОН ажиотаж среди поступающих, как было в предыдущие годы.

К теме В МОН рассказали, как продолжаются проверки успеваемости аспирантов и сколько человек отчислили

Какие изменения в правилах вступительной кампании в аспирантуру будут в 2025 году

Чиновник отметил: тот уровень паники, который был в прошлые годы, несколько пошел на спад. К слову, до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7 – 8 тысяч человек. В прошлом году стать в магистрантами и аспирантами изъявили желание более 246 тысяч человек. Более 90 тысяч из них – это мужчины призывного возраста, у которых уже есть степень магистра или специалиста. Благодаря образованию они надеялись получить отсрочку от мобилизации.

Винницкий акцентировал: мы должны понимать, что аспирантура – это средство для обновления преподавательского состава в стране. Поэтому очень важно, чтобы государство инвестировало именно в аспирантуру.

Мы в этом году, как и в прошлом, будем готовить аспирантов исключительно по государственному заказу,

– уточнил он.

И добавил, что в прошлом году произошли изменения, в частности, по вступительным экзаменам. Сейчас МОН их немного откорректирует.

Будет новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования,

– сообщил заместитель министра.

И добавил, что это будет один экзамен из всех других экзаменов для будущих аспирантов. Другие экзамены будут проводить высшие учебные заведения, ведь аспирантура, по словам чиновника, – это очень специализированный уровень высшего образования, где надо отобрать того аспиранта, который потенциально может сжиться со своим научным руководителем и воспользоваться с образовательной программы того или иного учебного заведения.

Очень важно, чтобы учебные заведения сами подбирали своего аспиранта. Но до того, как они его подбирают, есть общегосударственный экзамен, который является своеобразным допуском к вступительным испытаниям в университете,

– считает заместитель Лисового.

Он также заявил, что каких-то радикальных изменений относительно правил вступительной кампании в аспирантуру, кроме тех, что объявили ранее, абитуриентам ожидать не стоит.



Календарь вступительных экзаменов в аспирантуру в 2025 году / УЦОКО