Так они хотели получить отсрочку от мобилизации. Поэтому в прошлом году условия вступительной кампании в аспирантуру изменили, а сейчас проверяют успешность обучения этих лиц. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, как происходят эти проверки.

К теме Будут ли проходить общевойсковую подготовку магистранты и аспиранты

Как происходят проверки обучения аспирантов

Чиновник отметил: проверки успешности обучения в аспирантуре касаются тех абитуриентов, которые стали аспирантами в 2022 – 2023 годах. В 2023 году в Украине было более 18 тысяч поступающих в аспирантуру.

На сегодня, пока не имею окончательных цифр, но знаю, что примерно 4 – 5 тысяч уже не являются аспирантами по разным причинам. Их отчислить в этом году,

– уточнил заместитель министра.

По его словам, это произошло не только в результате общегосударственной проверки. Учебные заведения также ставят определенные требования к своим аспирантам.

Здесь важно понимать, что не только государство проверяет – мы доверяем нашим учебным заведениям. Есть примеры, когда университеты сами видят, что к ним пришли аспиранты, которые на самом деле не выполняют образовательной программы, не пишут статей, диссертаций, не проводят исследования,

– отметил Винницкий.

И добавил: недавно ректор Луцкого национального технического университета объявила, что из вуза отчислили почти тысячу аспирантов за невыполнение учебного плана. Это сделали без специальных проверок. По словам чиновника, это нормально, ведь учебное заведение, который себя уважает, заботиться о качестве обучения.