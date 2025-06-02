В Министерстве обороны Украины ранее анонсировали, что БЗВП будут преподавать на втором году обучения. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, предусмотрена ли такая подготовка для тех, кто учится в магистратуре и аспирантуре.

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Предусмотрена ли военная подготовка для магистрантов и аспирантов

Винницкий сообщил: обязательная базовая общевойсковая подготовка сейчас предусмотрена для второкурсников бакалавриата.

Те, кто поступил в 2024 году, могут рассчитывать на то, что будет курс по усиленной военной подготовке "Основы национального сопротивления". Итак, БЗВП предусмотрена для тех студентов, которые сейчас переходят на второй курс,

– уточнил он.

То есть о прохождении курса по базовой военной подготовке в магистратуре и аспирантуре речь не идет.

Что такое БЗВП для студентов БЗВП – это программа военной подготовки для студентов, что интегрируется в образовательный процесс ЗВО. Ее цель – формирование базовых военных компетентностей у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности граждан к защите государства в условиях современных вызовов. Программа трансформирует традиционное представление о военной подготовке, превращая ее в образовательный инструмент личностного и профессионального развития молодежи.

Ранее мы подробно рассказывали, как будет происходить базовая общевойсковая подготовка в вузах Украины и отчислят ли из ЗВО за отказ ее проходить.