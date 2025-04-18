Министр образования и науки Украины Лисовой заявил, что эту военную подготовку пройдут 75 – 80 тысяч студентов ЗВО. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует 24 Канал.
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Сколько студентов вузов пройдут военную подготовку
Чиновник рассказал, в частности, о теоретической части подготовки.
170 образовательных программ уже разработано, подано на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75 – 80 тысяч студентов. Это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию,
– заявил министр.
Он также отметил, что дополнительного финансирования на реализацию программы нет.
Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования и науки. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году – 130 миллионов гривен,
– уточнил чиновник.
Он надеется, что во время пересмотра государственного бюджета МОН получит на эту программу дополнительное финансирование.
Лисовой также рассказал, что сейчас продолжаются консультации с Министерством обороны по содержанию и формату практической части. БОВП. Она должна начаться в мае 2026 года.
Ранее мы подробно рассказывали, как будет происходить базовая военная подготовка для студентов вузов.