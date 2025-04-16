Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в телеграмме, отмечает 24 Канал.

Читайте Вместо 18 типов профтехов будет 2: согласовали законопроект "О профессиональном образовании"

Рада приняла в первом чтении законопроект о профессиональном образовании

В документе предлагают понятие "профессионально-техническое образование" заменить на "профессиональное образование" Соответствующее изменение касается и учреждений этого уровня образования.

Также должны установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования.

Частным учреждениям профессионального образования предлагают предоставить право свободного выбора языков обучения, которые являются официальными языками Европейского Союза, с обеспечением при этом изучения украинского языка. По желанию, 8 студентов могут создавать отдельные группы для обучения на языках меньшинств.

Авторы документа предлагают также установить, что переквалификация профобразования и переобучение должны быть доступны в любом возрасте и в течение жизни.