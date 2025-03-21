Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера Дениса Шмыгаля в телеграмме. Изменят также статус тех, кто будет получать профессиональное образование.
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Как изменят профессиональное образование в Украине
Глава правительства уточнил, что в Украине уже оборудовали около 100 мастерских профтехов.
Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрели более 500 миллионов гривен,
– отметил Шмыгаль.
И добавил, что в Украине сейчас создают новую систему, которая соответствует современным вызовам и потребностям и обеспечивает необходимые и современные знания.
Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов,
– сообщил глава Кабмина.
Также, по словам чиновника, увеличивают финансовую автономию и усиливают взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. В частности, через совместные инвестиционные проекты.
Даем возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные расписания и отходить от тарифной сетки. Предполагается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда,
– уточнил премьер.
Модульная структура образовательных программ, по его словам, даст возможность получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.
Правительство надеется, что парламент поддержит этот проект закона.
- Ранее мы информировали, что все поступающие в колледжи теперь будут сдавать экзамены.