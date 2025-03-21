Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення прем'єра Дениса Шмигаля у телеграмі. Змінять також статус тих, хто здобуватиме професійну освіту.

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Як змінять професійну освіту в Україні

Очільник уряду уточнив, що в Україні вже обладнали близько 100 майстерень профтехів.

Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачили понад 500 мільйонів гривень,

– зауважив Шмигаль.

І додав, що в Україні зараз створюють нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам і забезпечує необхідні та сучасні знання.

Замість 18 типів закладів професійної освіти з'явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів,

– повідомив очільник Кабміну.

Також, за словами урядовця, збільшують фінансову автономію та посилюють взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти.

Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Передбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці,

– уточнив прем'єр.

Модульна структура освітніх програм, за його словами, дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.

Уряд сподівається, що парламент підтримає цей проєкт закону.