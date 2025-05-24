Речь идет о зачисленных на различные формы обучения. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.

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В Украине выросло количество аспирантов

Чиновник отметил, что бюджетных мест было в 2022 году 3300, в 23-м – 3200.

Но в 2022 и 2023 году аномально много поступающих пошли на дневную форму по контракту именно для получения отсрочки от мобилизации. Цифры впечатляют. Из 18 тысяч, которые были зачислены в 23-м году, 13 600 – это были мужчины 25+. Это из всех зачисленных,

– уточнил он.

И добавил: если до вторжения России в Украину около 1300 – 1500 аспирантов учились на дневной форме на контракте ежегодно, то в 2023 году эта цифра достигла 13 700. 82% из этого количества – мужчины 25+ (11 248 человек). Предыдущая цифра была 46%.

Винницкий при этом убежден: нет ничего плохого в том, что больше людей идет в аспирантуру. Его коллеги из политехнических университетов информируют, что эти аспиранты работают с инновациями по дронам, с электроникой, которая нужна для радиоэлектронной борьбы, инновациями в сфере киберзащиты.

Много нужного делается аспирантами для защиты государства. Если человек в аспирантуре реально занимается наукой, инновационными разработками, ничего плохого в том нет, что у него также есть отсрочки на период обучения. Даже если ему 25+, он все равно делает свой вклад в нашу оборону,

– отметил чиновник.

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Почему осуществляют проверки в ЗВО

Но, по словам заместителя министра, большое количество зачисленных – это люди, которые не учатся и не осуществляют исследований.

Их научные руководители давно их не видели, они не ходят на занятия, ничего не публикуют. И именно поэтому мы сейчас проводим внеплановые проверки учебных заведений относительно качества организации образовательного процесса,

– уточнил Винницкий.

Чаще всего, по его словам, это фейковое обучение. Отсутствие следов реального обучения на образовательных платформах, если это онлайн. Если это очно, то это отсутствие доказательств того, что человек сдает сессию, нет публикаций, диссертации не пишут.

Чиновник также отметил, что чаще всего причина для отчисления из аспирантуры является невыполнение индивидуального учебного плана или индивидуального плана научной работы.