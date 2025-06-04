Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у коментарі 24 Каналу розповів, які основні зміни відбулися та чого ще очікувати цьогорічним абітурієнтам. Водночас уточнив, чи спостерігає МОН ажіотаж серед вступників, як було у попередні роки.

До теми У МОН розповіли, як тривають перевірки успішності аспірантів і скільки осіб відрахували

Які зміни у правилах вступної кампанії в аспірантуру будуть у 2025 році

Посадовець зазначив: той рівень паніки, який був у минулі роки, дещо пішов на спад. До слова, до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7 – 8 тисяч осіб. Торік стати в магістрантами та аспірантами виявили бажання понад 246 тисяч осіб. Понад 90 тисяч з них – це чоловіки призовного віку, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста. Завдяки освіті вони сподівалися отримати відстрочку від мобілізації.

Винницький акцентував: ми маємо розуміти, що аспірантура – це засіб для оновлення викладацького складу в країні. Тому дуже важливо, щоби держава інвестувала саме в аспірантуру.

Ми цього року, як і минулого, готуватимемо аспірантів виключно за державним замовленням,

– уточнив він.

І додав, що торік відбулися зміни, зокрема, щодо вступних іспитів. Зараз МОН їх трохи відкориговує.

Буде новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження,

– повідомив заступник міністра.

І додав, що це буде один іспит з усіх інших іспитів для майбутніх аспірантів. Інші екзамени проводитимуть заклади вищої освіти, адже аспірантура, за словами посадовця, – це дуже спеціалізований рівень вищої освіти, де треба відібрати того аспіранта, який потенційно може зжитися зі своїм науковим керівником та скористатися з освітньої програми того чи того закладу освіти.

Дуже важливо, аби заклади освіти самі підбирали свого аспіранта. Але до того, як вони його підбирають, є загальнодержавний іспит, який є своєрідним допуском до вступних випробувань в університеті,

– вважає заступник Лісового.

Він також заявив, що якихось радикальних змін щодо правил вступної кампанії в аспірантуру, окрім тих, що оголосили раніше, абітурієнтам очікувати не варто.



Календар вступних іспитів в аспірантуру у 2025 році / УЦОЯО