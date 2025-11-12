Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на NV, отмечает 24 Канал.

Сколько женщин поступило в аспирантуру?

Чиновник заявил, что нынешняя вступительная кампания продемонстрировала появление новой тенденции в последипломном образовании: больше женщин выбирают аспирантуру.

В частности, в 2025 году женщин среди поступающих в аспирантуру было вдвое больше чем в прошлом году.

Интересно! В этом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.

Зато мужчины старше 25 лет составляли лишь треть от всех поступающих.

Это еще одно доказательство того, что модель "образование как отсрочка" больше не работает: образовательные траектории очищаются от нерыночных стимулов и возвращаются к настоящим целям – повышения квалификации и научной карьеры,

– заявил заместитель Лисового.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?

В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.

В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.

В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.

В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".

І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.

