В новой модели будут сочетать обучение с работой над исследовательским проектом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Что известно о проектной аспирантуре?
Продолжительность работы над проектом составит до 48 месяцев. Она предусматривает отдельный бюджет.
Предлагаемая модель создает среду, в которой есть ресурсы для фундаментальных и прикладных исследований, а также возможность привлекать дополнительное финансирование в науку,
– сообщил чиновник.
И добавил, что присвоение PhD в Украине должно быть подтверждено реальным исследованием с ощутимым результатом для науки и экономики. Ведь наука должна существовать не в отрыве от жизни – она должна быть его частью, как это происходит в ведущих странах мира.
В рамках этого подхода:
- аспирант получает ежемесячное денежное обеспечение от 25 000 гривен и официальное трудоустройство по трудовому договору в рамках своего проекта;
- научный руководитель получает доплату за руководство этим проектом;
- исследования также финансируется средствами на материалы, реактивы и участие в научных конференциях.
Сейчас проект постановления, который предлагает запуск новой модели подготовки PhD, находится на общественном обсуждении. Можно участвовать со своими предложениями.
Как будет происходить отбор?
В МОН уточнили, что конкурс PhD-проектов проводят в Национальной электронной научно-информационной системе с соблюдением принципов прозрачности и равных условий. Предпочтение будут отдавать проектам STEM-тематики с влиянием на обороноспособность Украины, научной новизной и потенциалом практической ценности и коммерциализации.
Масштаб эксперимента – до 100 проектов.
Кто может принимать участие?
На конкурс подают совместные заявки потенциального соискателя (имеет степень магистра / специалиста, уровень английского – не ниже B2) и руководителя PhD-проекта (научный / научно-педагогический работник учреждения по основному месту работы).
Соискатель должен находиться в Украине и проводить основную часть исследования на территории нашего государства. Экспериментальный проект продлится два года с даты вступления в силу постановления.