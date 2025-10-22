В новой модели будут сочетать обучение с работой над исследовательским проектом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Что известно о проектной аспирантуре?

Продолжительность работы над проектом составит до 48 месяцев. Она предусматривает отдельный бюджет.

Предлагаемая модель создает среду, в которой есть ресурсы для фундаментальных и прикладных исследований, а также возможность привлекать дополнительное финансирование в науку,

– сообщил чиновник.

И добавил, что присвоение PhD в Украине должно быть подтверждено реальным исследованием с ощутимым результатом для науки и экономики. Ведь наука должна существовать не в отрыве от жизни – она должна быть его частью, как это происходит в ведущих странах мира.

В рамках этого подхода:

аспирант получает ежемесячное денежное обеспечение от 25 000 гривен и официальное трудоустройство по трудовому договору в рамках своего проекта;

научный руководитель получает доплату за руководство этим проектом;

исследования также финансируется средствами на материалы, реактивы и участие в научных конференциях.

Сейчас проект постановления, который предлагает запуск новой модели подготовки PhD, находится на общественном обсуждении. Можно участвовать со своими предложениями.

Как будет происходить отбор?

В МОН уточнили, что конкурс PhD-проектов проводят в Национальной электронной научно-информационной системе с соблюдением принципов прозрачности и равных условий. Предпочтение будут отдавать проектам STEM-тематики с влиянием на обороноспособность Украины, научной новизной и потенциалом практической ценности и коммерциализации.

Масштаб эксперимента – до 100 проектов.

Кто может принимать участие?

На конкурс подают совместные заявки потенциального соискателя (имеет степень магистра / специалиста, уровень английского – не ниже B2) и руководителя PhD-проекта (научный / научно-педагогический работник учреждения по основному месту работы).

Соискатель должен находиться в Украине и проводить основную часть исследования на территории нашего государства. Экспериментальный проект продлится два года с даты вступления в силу постановления.