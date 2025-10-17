Самыми популярными в этом году стали компьютерные науки, экономика и международные экономические отношения и медицина. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины и ГП "Инфоресурс".

Какие специальности среди аспирантов самые популярные?

Всего более 12 тысяч человек подали заявления в аспирантуру. Более 11 тысяч из них – на бюджет.

Более 4,6 тысяч поступающих получили рекомендации на бюджет, а 4610 зачислили.

Специальности с наибольшим количеством зачисленных на бюджет в аспирантуру такие:

"Компьютерные науки" – 321;

"Экономика и международные экономические отношения" – 260;

"Медицина" – 199;

"Образовательные науки" – 166;

"Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника" – 139;

"Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" – 139;

"Машиностроение" – 137;

"Биология и биохимия" – 133;

"Строительство и гражданская инженерия" – 133 133;

"Инженерия программного обеспечения" – 109.

Самые популярные учебные заведения такие:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 333;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 272;

Национальный университет "Львовская политехника" – 220;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 156;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 135;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 133 133;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 100 100;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 83 83;

Сумской государственный университет – 82;

Украинский государственный университет науки и технологий – 79.

Зачисление на контракт продлится до 20 октября.

В этом году вступительная кампания для будущих аспирантов впервые состоялась онлайн. Заявления абитуриенты подавали через электронные кабинеты.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?