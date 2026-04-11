Теперь Министерство образования и науки расширило перечень направлений аттестации для будущих участников конкурса в проектную аспирантуру. Об этом информируют в ведомстве.

Смотрите также Как до войны: в Украине существенно снизилось количество мужчин, поступающих в аспирантуру

Как расширили перечень?

Кроме естественно-математического направления, будет также инженерно-технологическое, биомедицинское и агроветеринарное.

Подавать материалы для участия ученые смогут в системе URIS в модуле проектной аспирантуры 2026 года.

В модуле доступны нормативные и информационные материалы конкурса, алгоритм подачи документов и функционал для создания электронных кабинетов руководителя PhD-проекта и соискателя и внесения информации в заявку.

Участие в проекте смогут принять вузы и научные учреждения, которые по результатам государственной аттестации отнесены к группе А или Б.

Подать материалы надо до 1 мая.

Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.

Что известно о проектной аспирантуре?