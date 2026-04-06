Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов в интервью "Интерфакс-Украина".
Как изменилось количество поступающих?
Денис Курбатов объяснил, что в определенные годы, особенно в начале полномасштабной войны, мужчины в Украине действительно начали использовать обучение в аспирантуре как один из способов уклонения от мобилизации.
Однако сейчас ситуация изменилась: Министерство образования ввело дополнительные экзамены и проверки, и эта волна существенно уменьшилась.
Мы почти вернулись к довоенному уровню. Гарантировать, что 100% людей в науке не трудоустроены с целью уклонения, я не могу, но если такие случаи и случаются, то это очень небольшой процент,
– отметил Курбатов.
В интервью заместитель министра также добавил, что стабилизировать ситуацию с сокращением количества ученых в стране удалось благодаря 100% бронированию для лиц, которые имеют научную степень и работают в науке или высшей школе.
Справка. В 2024 году, после резкого роста количества поступающих в аспирантуру, особенно среди мужчин призывного возраста, Министерство образования и науки пересмотрело правила приема. С тех пор поступление на дневную форму аспирантуры по контракту, которая ранее предоставляла отсрочку от мобилизации, стало невозможным.
Цена на обучение снова вырастет: что известно?
Заместитель министра образования Николай Трофименко рассказал, что в 2025 году стоимость контрактного обучения в украинских университетах выросла почти на треть. По его словам, эта тенденция сохранится и в следующем учебном году.
Повышение цен связано с необходимостью вузов наполнять специальные фонды, в частности на фоне увеличения зарплат работникам: с начала 2026 года их подняли на 30%, а с марта запланировано еще одно повышение на 20%.
Во время брифинга Трофименко отметил, что университеты должны устанавливать экономически обоснованную стоимость обучения, без искусственного занижения.