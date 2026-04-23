Продлится регистрация до 14 мая. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Часть поступающих в магистратуру будет сдавать аж три экзамена
Как зарегистрироваться?
Это обязательный этап для поступления на второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования.
Регистрацию осуществляют приемные комиссии вузов. Подать документы можно лично или дистанционно, отправив сканированные копии документов по электронной почте.
В случае дистанционной регистрации заявление-анкету нужно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Исключение сделают для поступающих с ВОТ. Подробнее о процедуре регистрации можно почитать на сайте УЦОКО.
Интересно! В Украине продолжается процесс объединения вузов. Десять объединенных университетов уже работают с современным оборудованием.
Кому какие экзамены нужно сдавать?
ЕВИ – обязательный для всех поступающих (тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и иностранный язык на выбор: английский, немецкий, французский или испанский);
ЕФВВ – для поступления в магистратуру (по выбранной специальности);
ЕВВ – для поступления в аспирантуру (методология научных исследований);
Экзамен по специальности:
для поступления в аспирантуру – проводят в вузе;
для поступления в магистратуру – профессиональный экзамен, если не сдается ЕФВВ (кроме творческих специальностей; для творческих – и профессиональный экзамен, и ЕФВВ).
Смотрите также Эти моменты надо помнить: как и когда регистрировать электронный кабинет абитуриента
Какие условия поступления в этом году?
В магистратуру можно подать до 10 заявлений, из которых не более 5 – на бюджет. При этом не забыть предоставить им приоритетность.
Минимальный конкурсный балл для участия в отборе на бюджет – 130.
В аспирантуру для допуска к конкурсу нужно набрать не менее 300 баллов по ЕВЭ (ТЗНК + иностранный язык). Поступление на дневную форму обучения происходит только на места государственного или регионального заказа.
Важно! Тесты для поступления в магистратуру можно класть в рамках основной сессии за рубежом.
Кто по уважительным причинам не может принять участие в тестировании, можно записать на дополнительную сессию.
После успешной регистрации поступающие получают экзаменационный листок. Затем создают персональный "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ – по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.
За помощью можно обратиться в приемные комиссии или консультационные центры при вузах.
Смотрите также Без мотивационных писем: обнародовали правила и сроки вступительной кампании в колледжи
Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру анонсировали?
- Недавно на своей странице в фейсбуке заместитель главы МОН Николай Трофименко анонсировал возможные изменения при поступлении в магистратуру.
- По его словам, поступление делают проще и понятнее.
- В частности, сократят сроки поступления в магистратуру. Результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируют 21 августа (ранее – 28 августа).
- Это позволяет синхронизировать вступительные процессы до 1 сентября.
- поддерживают и подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре.