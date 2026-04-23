Продлится регистрация до 14 мая. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Как зарегистрироваться?

Это обязательный этап для поступления на второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования.

Регистрацию осуществляют приемные комиссии вузов. Подать документы можно лично или дистанционно, отправив сканированные копии документов по электронной почте.

В случае дистанционной регистрации заявление-анкету нужно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Исключение сделают для поступающих с ВОТ. Подробнее о процедуре регистрации можно почитать на сайте УЦОКО.

Кому какие экзамены нужно сдавать?

ЕВИ – обязательный для всех поступающих (тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и иностранный язык на выбор: английский, немецкий, французский или испанский);

ЕФВВ – для поступления в магистратуру (по выбранной специальности);

ЕВВ – для поступления в аспирантуру (методология научных исследований);

Экзамен по специальности:

для поступления в аспирантуру – проводят в вузе;

для поступления в магистратуру – профессиональный экзамен, если не сдается ЕФВВ (кроме творческих специальностей; для творческих – и профессиональный экзамен, и ЕФВВ).

Какие условия поступления в этом году?

В магистратуру можно подать до 10 заявлений, из которых не более 5 – на бюджет. При этом не забыть предоставить им приоритетность.

Минимальный конкурсный балл для участия в отборе на бюджет – 130.

В аспирантуру для допуска к конкурсу нужно набрать не менее 300 баллов по ЕВЭ (ТЗНК + иностранный язык). Поступление на дневную форму обучения происходит только на места государственного или регионального заказа.

Важно! Тесты для поступления в магистратуру можно класть в рамках основной сессии за рубежом.

Кто по уважительным причинам не может принять участие в тестировании, можно записать на дополнительную сессию.

После успешной регистрации поступающие получают экзаменационный листок. Затем создают персональный "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ – по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.

За помощью можно обратиться в приемные комиссии или консультационные центры при вузах.

