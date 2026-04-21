Об этом в своем в телеграм-канале сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой. Он говорит, что политика по укрупнению ЗВО постепенно дает результат.
Смотрите также Цены заоблачные: в каких вузах Украины – самая высокая и самая низкая стоимость обучения
Как работают объединенные вузы?
Министр сообщил, что обновили оборудование для 63 лабораторий и 55 образовательных программ.
Прежде всего речь идет об инженерных и естественных специальностях – те, что напрямую работают на восстановление инфраструктуры и развитие экономики и соответствуют актуальному запросу рынка труда,
– уточнил он.
Лисовой также сообщил, что более 20 миллионов долларов инвестировали в модернизацию ЗВО в рамках проекта UIHERP со Всемирным банком. Это часть политики обновления и укрупнения сети ЗВО. Она продолжается с 2024 года и является одним из приоритетов работы МОН.
Интересно На Закарпатье объединят два крупнейших университета области. Речь идет об Ужгородском национальном университете и Мукачевском государственном университете.
34 прифронтовые и перемещенные ЗВО получают средства на закупку оборудования именно для обеспечения устойчивой образовательной и административной деятельности,
– добавил чиновник.
Один из таких примеров, по словам министра, – Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова. Вуз получил лазерный 3D-сканер Leica RTC360 для сбора и фиксации пространственных данных. Теперь студенты создают точные цифровые модели зданий, а ученые выполняют прикладные исследования.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинга в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Как идет процесс объединения вузов в Украине?
- МОН мотивирует объединение ЗВО и акцентирует на том, что они после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.