Про це у своєму у телеграм-каналі повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий. Він каже, що політика з укрупнення ЗВО поступово дає результат.

Як працюють об'єднані виші?

Міністр повідомив, що оновили обладнання для 63 лабораторій і 55 освітніх програм.

Передусім йдеться про інженерні та природничі спеціальності – ті, що напряму працюють на відновлення інфраструктури та розвиток економіки й відповідають актуальному запиту ринку праці,

– уточнив він.

Лісовий також повідомив, що понад 20 мільйонів доларів інвестували у модернізацію ЗВО у межах проєкту UIHERP зі Світовим банком. Це частина політики оновлення та укрупнення мережі ЗВО. Вона триває з 2024 року та є одним із пріоритетів роботи МОН.

Цікаво На Закарпатті об'єднають два найбільші університети області. Мовиться про Ужгородський національний університет та Мукачівський державний університет.

34 прифронтові та переміщені ЗВО отримують кошти на закупівлю обладнання саме для забезпечення стійкої освітньої та адміністративної діяльності,

– додав посадовець.

Один із таких прикладів, за словами міністра, – Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова. Виш отримав лазерний 3D-сканер Leica RTC360 для збору та фіксації просторових даних. Тепер студенти створюють точні цифрові моделі будівель, а науковці виконують прикладні дослідження.

Як працюють об'єднані виші: відео

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

