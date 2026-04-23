Вони долучаться до пілотної програми вже з 1 вересня 2026 року. Про це повідомила Львівська міська рада у телеграмі.
Які школи долучаться до реформи?
Раніше три львівські школи зголосилися на участь у пілотуванні реформи.
Першими за новою 12-річною програмою навчатимуться старшокласники:
ліцею № 52;
школи № 99;
школи "Лідер";
Львівської лінгвістичної гімназії;
школи №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської.
Учні цих шкіл зможуть обирати профіль навчання та поглиблено вивчати окремі предмети. А у перспективі – бути єдиними випускниками 2029 року та здобути ступінь бакалавра всього за 3 роки в університеті замість 4.
Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.
Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня 2025 року розпочалося пілотування. Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її. Про це вказано у відповіді на петицію щодо перегляду та тимчасового коригування реалізації реформи НУШ.