Вони долучаться до пілотної програми вже з 1 вересня 2026 року. Про це повідомила Львівська міська рада у телеграмі.

Які школи долучаться до реформи?

Раніше три львівські школи зголосилися на участь у пілотуванні реформи.

Першими за новою 12-річною програмою навчатимуться старшокласники:

ліцею № 52;

школи № 99;

школи "Лідер";

Львівської лінгвістичної гімназії;

школи №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської.

Учні цих шкіл зможуть обирати профіль навчання та поглиблено вивчати окремі предмети. А у перспективі – бути єдиними випускниками 2029 року та здобути ступінь бакалавра всього за 3 роки в університеті замість 4.

Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

