Они присоединятся к пилотной программе уже с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Львовский городской совет в телеграмме.
Какие школы присоединятся к реформе?
Ранее три львовские школы согласились на участие в пилотировании реформы.
Первыми по новой 12-летней программе будут учиться старшеклассники:
лицея № 52;
школы № 99;
школы "Лидер";
Львовской лингвистической гимназии;
школы №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской.
Ученики этих школ смогут выбирать профиль обучения и углубленно изучать отдельные предметы. А в перспективе – быть единственными выпускниками 2029 года и получить степень бакалавра всего за 3 года в университете вместо 4.
Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября 2025 года началось пилотирование. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее. Об этом указано в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ.