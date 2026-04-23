Они присоединятся к пилотной программе уже с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Львовский городской совет в телеграмме.

Смотрите также В одном из облцентров сократят сеть старшей школы

Какие школы присоединятся к реформе?

Ранее три львовские школы согласились на участие в пилотировании реформы.

Первыми по новой 12-летней программе будут учиться старшеклассники:

лицея № 52;

школы № 99;

школы "Лидер";

Львовской лингвистической гимназии;

школы №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской.

Ученики этих школ смогут выбирать профиль обучения и углубленно изучать отдельные предметы. А в перспективе – быть единственными выпускниками 2029 года и получить степень бакалавра всего за 3 года в университете вместо 4.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Что известно о реформе "Профильная"?