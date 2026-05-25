Зато сейчас Комиссия МОН Украины определила первую волну будущих профильных лицеев, которым предоставят средства на современные образовательные пространства уже в этом году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Кому поступят средства?

Лицеи получат 459,3 миллиона гривен. Средства направят на обустройство лабораторий естественной образовательной отрасли для качественного преподавания физики, химии, биологии и/или интегрированных курсов, в частности в STEM-лабораториях.

В МОН говорят, что школы должны получить оборудование, чтобы ученики могли проводить исследования и эксперименты.

Заявки оценивали по рейтинговой системе. В частности, учитывали:

количество учеников;

возможность заведения организовать безопасное обучение;

проектную мощность заведения;

уровень обеспечения квалифицированными учителями по профильным предметам;

обеспечение подвоза учеников и учителей и проживание школьников в пансионах;

сотрудничество школы с вузами и работодателями;

уровень софинансирования из местного бюджета.

На чем акцентируют в этом году?

в 2026 году в рамках реформы делают акцент на обустройстве образовательных пространств. В этом году на это в государственной казне предусмотрели 3,2 миллиарда гривен.

Пилотные лицеи получат 1,2 миллиарда гривен. 1,3 миллиарда гривен предусмотрели на обновление пространств в гимназиях. 700 миллионов гривен направят на современные образовательных пространств в будущих академических лицеях.

Что известно о реформе "Профильная"?