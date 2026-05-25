Зато сейчас Комиссия МОН Украины определила первую волну будущих профильных лицеев, которым предоставят средства на современные образовательные пространства уже в этом году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Кому поступят средства?
Лицеи получат 459,3 миллиона гривен. Средства направят на обустройство лабораторий естественной образовательной отрасли для качественного преподавания физики, химии, биологии и/или интегрированных курсов, в частности в STEM-лабораториях.
В МОН говорят, что школы должны получить оборудование, чтобы ученики могли проводить исследования и эксперименты.
Заявки оценивали по рейтинговой системе. В частности, учитывали:
количество учеников;
возможность заведения организовать безопасное обучение;
проектную мощность заведения;
уровень обеспечения квалифицированными учителями по профильным предметам;
обеспечение подвоза учеников и учителей и проживание школьников в пансионах;
сотрудничество школы с вузами и работодателями;
уровень софинансирования из местного бюджета.
На чем акцентируют в этом году?
в 2026 году в рамках реформы делают акцент на обустройстве образовательных пространств. В этом году на это в государственной казне предусмотрели 3,2 миллиарда гривен.
Пилотные лицеи получат 1,2 миллиарда гривен. 1,3 миллиарда гривен предусмотрели на обновление пространств в гимназиях. 700 миллионов гривен направят на современные образовательных пространств в будущих академических лицеях.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
- С сентября прошлого года стартовало пилотирование реформы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее.