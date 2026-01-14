В Украине по состоянию на конец прошлого года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Сколько общин уже утвердили сети учебных заведений?
Еще 36% общин находились на стадии общественного обсуждения, отметила чиновница. Отметим, что реформа предусматривает изменения в сети образовательных учреждений общин: они станут академическими лицеями или гимназиями.
Всего в Украине планируют создать примерно 1800 академических лицеев. По словам Кузьмичевой, это оптимально компромиссное количество, которое нужно сейчас Украине для того, чтобы обеспечить доступностью к качественной старшей профильной школы детей независимо от места их проживания.
Чиновница также отметила, что внедрение реформы требует активного взаимодействия на уровне общин.
Что известно о реформе старшей профильной школы?
- С 1 сентября 2025 года в Украине начался экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.
- Сама реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- Нардеп также уточнил, что профильное обучение будут внедрять не только в академических, но и в профессиональных лицеях. Там, кроме полного среднего образования, ученики получат еще и профессию.