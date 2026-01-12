Речь идет о законопроекте №14361, который уже обнародовали на сайте парламента, передает 24 Канал. Инициировал его ряд нардепов из разных фракций.
Что предусматривает законопроект?
В документе предлагают запретить использование в частных учебных заведениях языка страны-агрессора и оккупанта.
Законопроект предусматривает изменения в часть 10 статьи 5 закона "О полном общем среднем образовании". В частности, предлагают установить исключение из действующей нормы, которая позволяет частным школам самостоятельно определять язык обучения.
В пояснительной записке указали, что инициатива соответствует положениям закона "О дошкольном образовании". Его приняли 6 июня 2024 года. Он с 1 января 2025 года запрещает использование языка государства-агрессора в частных детсадах.
Законопроект имеет целью обеспечить согласованность языковой политики на всех уровнях образования.
В случае принятия законопроекта, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Что этому предшествовало?
- Недавно журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили в Киеве нелегальную школу, которая действует при монастыре УПЦ МП.
- Здесь детей учат по советским учебникам и преподают русский язык.
- В учебном заведении взамен отрицают статус школы и назвали ее "семейным клубом", говорится в расследовании.
- Подпольная христианская школа под названием "Перспектива" функционирует при монастыре "Голосеевская пустынь" с февраля 2025 года.
- В заведении обучается более 60 детей – с 1 по 9 класс. Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов.
- Государственной службе качества образования Украины поручили немедленно начать проверку школ, в которых дети де-юре числились учениками, но де-факто учились в подпольной структуре.
- К расследованию также привлекли Службу безопасности Украины.
- Особое внимание во время проверок уделят действиям руководителей и педагогов, которые могли быть привлечены к этой деятельности.