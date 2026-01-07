К расследованию также привлекут Службу безопасности Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Что известно о проверках?

После расследования журналистов "Следство.Инфо", министр поручил Государственной службе качества образования Украины немедленно начать проверку учебных заведений, в которых дети формально числились учениками, но фактически учились в подпольной структуре.

Особое внимание во время проверок уделят действиям руководителей и педагогов, которые могли быть привлечены к этой деятельности. По результатам рассмотрения обещают принять жесткие решения в отношении организаторов и исполнителей, в частности проверить законность предоставления образовательных услуг и передать материалы в правоохранительные органы.

В этой ситуации свою оценку также должна дать Служба безопасности Украины, учитывая то, что подобные действия могут содержать признаки подрывной деятельности,

– отметил Лисовой.

Что известно о подпольной школе при монастыре УПЦ МП?